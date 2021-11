Inter news, arrivano importanti novità su due rinnovi. Il punto

Inter news, dopo aver blindato Lautaro Martinez e Nicolò Barella la società continua a lavorare sul fronte rinnovi contrattuali.

Come ormai noto il caso più spinoso è quello di Marcelo Brozovic. Il croato ha un accordo che scadrà il prossimo giugno, e al momento le parti sono molto lontane. C'è infatti grande distanza tra quello che chiede il giocatore, attraverso il suo entourage, e quello che la dirigenza è disposta a mettere sul piatto. Il suo connazionale, Ivan Perisic, ha già scelto di cambiare aria, e Marotta è a lavoro per trovare l'erede, magari già da gennaio. Per quanto riguarda il centrocampista però l'intenzione è quella di provare a trattenerlo, cercando di accontentare le sue richieste (compatibilmente con le esigenze finanziarie del club). E allora ecco che, secondo Tuttosport, ci sarebbe una strategia per provare a ridurre la forbice tra domanda e offerta. L'Inter non riconoscerà a Brozovic i 7 milioni di euro richiesti, ma vi si avvicinerà attraverso l'inserimento di bonus nel nuovo contratto. Da capire se tale proposta sarà ritenuta soddisfacente.

Piero Ausilio poi, prosegue il quotidiano torinese, è in contatto con gli agenti di Federico Dimarco. Il giovane canterano ha il nerazzurro nel sangue, e dopo l'esperienza in prestito al Verona si sta ritagliando, con Simone Inzaghi, spazi importanti (non è escluso un suo impiego Domenica 21 novembre contro il Napoli). L'intenzione della società è di prolungare l'attuale accordo, e portarlo fino al 2026 (l'attuale contratto scade nel 2023). Inoltre verranno riconosciuti scatti sull'ingaggio così da portarlo fino al milione e mezzo di euro a stagione.