Inter news, arriva Nandez a gennaio? L'agente fuga ogni dubbio

Inter news, l'agente di Nahitan Nandez chiude le porte del mercato per il suo assistito.

Oscar Bentancourt, intervenuto all'interno della trasmissione '1 Football Club' di 1 Station Radio ha parlato del futuro del centrocampista uruguayano del Cagliari che, nelle ultime ore, è stato accostato con prepotenza al Napoli, ma soprattutto all'Inter, ma a dispetto delle voci giunte oggi in Italia, il procuratore ha smentito tutto e ha chiarito quella che è la situazione del giocatore in vista dell'imminente finestra di mercato di gennaio.

Per Bentancourt, infatti, non ci sono novità a riguardo e non risultano degli interessi nei confronti del proprio calciatore che, quindi, ad oggi, dovrebbe rimanere con la maglia del Cagliari almeno fino a fine stagione. Vedremo se si tratta solo di un bluff oppure realmente Nahitan Nandez proseguirà la sua avventura in Sardegno fino a giugno. Di sicuro, il centrocampista, è al centro degli sguardi di tante società che potrebbero interessarsi a breve per rimpolpare la propria mediana con un giocatore dalla grande garra e dal grande dinamismo.

L'ostacolo principale, però, si chiama Tommaso Giulini. Il presidente del Cagliari, infatti, potrebbe abbassare le pretese della cifra della clausola risolutoria del contratto ferma a 36 milioni di euro, ma non vorrebbe andare più in giù dei 30 milioni. Vedremo, innanzitutto, se ci sarà effettivamente una trattativa e, in tal caso, se si troverà una quadra con formule che possano soddisfare sia la parte acquirente che la parte venditrice. Nandez, intanto, se recupererà dagli acciacchi, sarà il prossimo avversario dell'Inter, in una partita in cui vorrà dimostrare il suo valore e regalare alla sua squadra qualche punto salvezza.