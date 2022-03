Inter news, arriva la novità su Brozovic: Inzaghi può esultare

Inter news, Marcelo Brozovic non andrà in nazionale.

Dopo l'infortunio accorso nella partita di Champions League contro il Liverpool, il centrocampista croato ha saltato due partite contro il Torino e Fiorentina che non sono andate bene per la squadra nerazzurra con i due pareggi per 1-1 che hanno fatto perdere ulteriormente il distacco dalla vetta in cui troneggia il Milan. Proprio per questo, secondo le indiscrezioni rilasciate da La Gazzetta dello Sport, il numero 77 nerazzurro non farà parte delle partite della Croazia in questa pausa.

Adesso Marcelo Brozovic avrà tutto il tempo per recuperare al meglio in vista della partita contro la Juventus tra due settimane e poter tornare al suo posto a far girare l'Inter. Simone Inzaghi e i suoi compagni di squadra ne hanno tanto bisogno e di sicuro queste due settimane di pausa per poter recuperare potranno davvero giovare all'intera squadra. Vedremo se, poi, le condizioni del croato saranno migliorate oppure se necessiterà di più tempo, ma di certo questa è una buona notizia per i nerazzurri.

In un periodo di crisi di risultati e di prestazioni, bisogna dare una decisa sferzata per provare a recuperare terreno, in una lotta scudetto che si fa complicata per l'Inter che, al minuto 75 del derby si trovava a più dieci punti di distacco sul Milan e che invece in questo momento non ha più nemmeno la vetta virtuale della classifica vista la partita contro il Bologna da dover ancora recuperare. Brozovic resta ad Appiano e a cominicare da mercoledì inizierà a puntare la Juventus. Perchè se i bonus erano già finiti da tempo, ogni errore da ora in poi costerà caro.