Inter news, arriva la decisione su Ranocchia e D’Ambrosio

Inter news, arrivano importanti novità sul futuro di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio.

I due senatori dello spogliatoio nerazzurro sono entrambi in scadenza di contratto a fine stagione e la società avrebbe già deciso cosa fare con loro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Beppe Marotta avrebbe comunicato all’entourage di Ranocchia di non voler esercitare l’opzione per il rinnovo automatico per un altro anno e il centrale, salvo clamorosi ripensamenti, dirà dunque addio a fine campionato dopo ben 11 anni trascorsi in nerazzurro. Addio scontato anche per Aleksandar Kolarov che anche a causa di diversi problemi fisici non è mai riuscito a ritagliarsi un posto in campo. Discorso diverso per Danilo D’Ambrosio, vera e propria arma in più della rosa di Simone Inzaghi (leggi qui il nostro focus), che invece dovrebbe rinnovare per un’altra stagione.

L’Inter sarebbe pronta ad un restyling del reparto difensivo dove potrebbe salutare anche un titolatissimo come Stefan De Vrij. L’olandese è in scadenza tra un anno e al momento non ci sarebbero ancora novità per il rinnovo. Molto probabile che sia lui il sacrificato di lusso nella prossima sessione di mercato e che il denaro ricavato dalla sua eventuale cessione venga reinvestito nell’acquisto di Gleison Bremer dal Torino (qui le ultime sul brasiliano).