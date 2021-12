Inter news, Ariedo Braida ha la sua favorita per lo scudetto: le sue parole

Inter news, Ariedo Braida vota Milan per lo scudetto.

L'ex dirigente rossonero, intercettato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto che vede, almeno fino a questo momento, l'Inter capolista a quota 46 punti a più quattro punti sul Milan, fermo a 42 punti. Ma per Braida, questa, è una distanza che si assottiglierà, perchè la squadra di Stefano Pioli, adesso che non ha più impegni europei, avrà meno partite da giocare e, quindi, più possibilità di lavorare per l'intera settimana, al contrario dell'Inter che, oltre all'importantissimo impegno di Champions League contro il Liverpool, avrà anche lo scontro di Supercoppa Italiana contro la Juventus il 12 gennaio.

Insomma, una lotta scudetto che ancora è tutta da vedere, soprattutto perchè non c'è ancora una vera e propria fuga da parte dell'Inter, ma anche perchè la squadra nerazzurra avrà un mese e mezzo ricchissimo di impegni di livello molto alto contro tutte le prime della classe, contro il Liverpool, la Juventus e inizierà anche la Coppa Italia. Un fattore da non sottovalutare assolutamente e che potrebbe portare la rosa di Simone Inzaghi a perdere tante energie fisiche e nervose.

Intanto, proprio in vista della partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 12 gennaio, è prevista la presenza del presidente nerazzurro, Steven Zhang, che dopo la tormentata estate di mercato, con le cessioni di Romelu Lukaku e di Achraf Hakimi, tornerà a Milano e avrà un'agenda molto ricca che dovrà prevedere anche la formalizzazione definitiva degli accordi per i rinnovi di contratto della dirigenza che tanto bene ha fatto in questi anni.