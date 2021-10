Inter news, Arbitro e Var disastrosi. D’Ambrosio? Una garanzia

Inter News, i nerazzurri sono riusciti ad uscire vincitori dalla delicata trasferta di Empoli e tornano in scia di Milan e Napoli.

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola (giovedì 28 ottobre), fa il punto con le pagelle sulla prestazione dei singoli del big match di ieri sera (qui potete rivivere le emozioni del match). Il migliore in campo secondo il quotidiano sportivo è stato Danilo D’Ambrosio con un 7,5 in pagella. Il difensore nerazzurro, alla prima da titolare in questa stagione, ha realizzato la rete che ha sbloccato il match e si è reso protagonista di un intervento difensivo decisivo sullo 0-0 che avrebbe potuto far passare l’Empoli in vantaggio. Da sottolineare anche le ottime prestazioni di Federico Dimarco, Nicolò Barella e di Alexis Sanchez. L’ex Verona si conferma sempre più come il dodicesimo titolare di Inzaghi, ieri si è reso protagonista di un’ottima prestazione che è stata premiata dalla rete del 2-0. Ottima prova anche per Alexis Sanchez, anche lui alla prima da titolare, autore dello stupendo assist a D’Ambrosio che ha sbloccato il match. Contro l’Empoli si è visto anche un buon Lautaro Martinez rispetto alle ultime prestazioni opache. All’argentino è mancato solo il gol ma ha realizzato l’assist decisivo per il raddoppio.

Il migliore dell’Empoli, secondo il Corriere dello Sport, è stato il portiere Vicario che con alcuni interventi decisivi ha impedito ai nerazzurri di straripare. Il peggiore, invece, è stato Ricci. Il centrocampista è apparso in difficoltà e si è fatto espellere per un fallo pericoloso su Barella. Insufficienze anche per l’arbitro Chiffi e il Var Valeri. La loro prestazione è stata definita disastrosa per via del calcio di rigore non concesso a Bajrami.