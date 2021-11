Inter news, Antonello chiarisce su Zhang e le voci di cessione

Inter news, nel corso del suo intervento a 'Tutti convocati', trasmissione radiofonica sportiva in onda su Radio 24, Alessandro Antonello ha parlato anche del futuro società dell’Inter è smentito le voci che parlano di un’eventuale cessione del club a Pif.

Il ceo nerazzurro ha ripreso in parte le parole pronunciate da Steven Zhang qualche giorno fa (rileggi qui la lettera del presidente nerazzurro), ribadendo che si tratta di un progetto a lungo termine, smentendo i rumors che circolano nell’ultimo periodo: “Il progetto è sfociato con l'arrivo di questo scudetto, proseguiamo su questa strategia, la visione rimane questa".

Nonostante le numerose smentite e rassicurazioni si continua a parlare di cessioni. Secondo Antonello c’è una diffidenza continua da parte dei tifosi, in seguito ha sottolineato gli sforzi fatti dalla società negli ultimi anni, dimostrabile dai fatti e dagli onerosi investimenti. Parole di difesa nei confronti di Steven Zhang, spesso criticato per la sua non vicinanza alla squadra: “Il presidente lo sentiamo tutti i giorni, ormai non ci sono più barriere e si può lavorare anche a 10mila chilometri di distanza”. Antonello ha proseguito parlando del rifinanziamento del bond confermando che la dirigenza sia al lavoro affinché venga rifinanziato entro fine anno, preferendo non entrare nello specifico (leggi qui gli ultimi aggiornamenti sulla situazione).

Infine anche alcune parole su Interspac, progetto di azionariato popolare che vorrebbe entrare in società: "Ogni progetto che arriva dai tifosi viene tenuto in considerazione. Al momento però non è stato reputato ancora idoneo".