Inter News, Antonello avverte: "Senza stadio pieno nuove difficoltà"

Da quando nel marzo 2019 la pandemia si è diffusa rapidamente anche in Italia, il mondo del calcio e dello sport in generale hanno visto calare i fatturati in maniera evidentissima. Il tutto, ovviamente, sarebbe legato all'assenza dei tifosi sugli spalti che hanno inevitabilmente ridotto gli incassi delle squadre. Adesso grazie ai vaccini e al Green Pass le porte degli stadi, seppur in parte, si sono riaperte. Ovviamente però, trattandosi ugualmente di una limitazione, ciò può causare ai club qualche altra difficoltà.

A parlare di ciò ci ha pensato anche l'Amministratore Delegato dell'area marketing dell'Inter, Alessandro Antonello, a margine della presentazione del nuovo Bocconi Sport Center. "E' importante che le squadre di Serie A riprendano il 100% della capienza degli stadi. Avere un'altra annualità a capacità ridotta potrebbe generare nuovi problemi economico-finanziari". Queste le parole del CEO nerazzurro riportate dalla redazione dell'ANSA.

Il messaggio dunque è chiaro: avere i tifosi in tribuna per le squadre non è importante solo dal punto di vista dell'apporto emotivo, ma anche economico. I sostenitori portano nelle casse dei propri club quattrini preziosi che negli ultimi due anni non sono arrivati e che hanno causato problemi più o meno evidenti. Della crisi legata alla diffusione del COVID, ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche con Sergio Pellissier, storico capitano del Chievo Verona che adesso ha fondato l'FC Clivense (leggi l'articolo qui).