Inter news, ansia per Dzeko. Il vice allenatore si scaglia contro Inzaghi

Inter news, nerazzurri in apprensione per le condizioni di Edin Dzeko dopo il problema muscolare rimediato contro il Milan e sull’intenzione della sua nazionale di non rinunciare a lui.

L’attaccante è partito comunque per la Bosnia dove si è sottoposto ad alcuni esami strumentali per stabilire con precisione l’entità del problema. Gli esami non hanno fortunatamente evidenziato lesioni muscolari ma le notizie che sono arrivate non sono del tutto confortanti. Il classe '85 è alle prese con un risentimento muscolare alla parte posteriore della coscia e lo staff medico nerazzurro è in continuo contatto con quello della nazionale bosniaca per monitorare con attenzione la situazione. La speranza dell’Inter sarebbe che il commissario tecnico dello Bosnia lo risparmiasse per evitare ricadute e per far riassorbire del tutto il problema muscolare. Dopo la sosta gli uomini di Simone Inzaghi saranno impegnati in due importantissime partite contro il Napoli dell'ex Spalletti e in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Nonostante le non ottimali condizioni di Dzeko, il ct Ivaylo Petev sembrerebbe pronto a tutto per averlo a disposizione per il doppio impegno contro Finlandia (13 novembre) e Ucraina (16 novembre), decisive per centrare l’obiettivo playoff per la qualificazione ai prossimi mondiali. A confermarlo è stato anche il vice allenatore Elvir Rahimic nel corso della conferenza stampa, scagliandosi contro la richiesta di Simone Inzaghi di lasciare l’attaccante a riposo. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni da calciomercato.com: “Abbiamo letto parole di Simone Inzaghi. Lui vorrebbe che non rischiassimo il Dzeko in queste due gare. Ma sono stupidaggini. Se Dzeko sarà pronto, di sicuro giocherà. Per ora c’è ancora la possibilità che giochi".