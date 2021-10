Inter news, Andreazzoli ha le idee chiare: scelto l’undici titolare

Inter news, questa sera (mercoledì) è in programma alle 20:45 la sfida con l'Empoli. Andreazzoli non ha dubbi sull’undici da mandare in campo e lancia la sfida ai nerazzurri.

I toscani si sono resi protagonisti di un buon avvio di stagione e sono attualmente a soli 6 punti di distanza dall’Inter. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia, il tecnico Andreazzoli ha fatto il punto sul match (ecco come seguirlo con noi) dichiarando che contro i nerazzurri la sua squadra non partirà già da perdente. L’allenatore è stato chiaro anche sull’atteggiamento che i suoi uomini dovranno tenere, ovvero di non subire il gioco dell'avversario, ma bensì di aspettarlo e tentare di imporsi. A parlare sarà come sempre il campo, l'intenzione degli azzurri è chiara.

L’Empoli viene dalla bella vittoria contro la Salernitana nello scontro ‘salvezza’ dell’ultima giornata di campionato ed ha già dimostrato in questa stagione di poter mettere in difficoltà chiunque, battendo la Juventus fuori casa. È proprio in trasferta che gli azzurri stanno facendo vedere le migliori cose, finora hanno collezionato 3 vittorie in 4 incontri disputati. Tra le mure amiche, invece, lo score è negativo con una sola vittoria e quattro sconfitte.

Per il match contro i nerazzurri, Andreazzoli vorrebbe invertire il trend negativo casalingo e per farlo dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-1-2 con Bajrami a supporto della coppia d’attacco composta dall’ex Pinamonti (autore di una doppietta contro la Salernitana) e Cutrone. In mezzo al campo Ricci con Haas ed Henderson. A blindare la porta di Vicario ci saranno Luperto e Tonelli con Marchizza e Stojanovic sulle corsie laterali.