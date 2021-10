Inter news, Anderson e Sarri ancora al veleno: le polemiche non si placano

Inter news: Felipe Anderson e Maurizio Sarri ritornano sul match dello scorso sabato.

La gara, vinta dai padroni di casa per 3-1, qui leggerete i dettagli, ha fatto molto discutere per tanti episodi. Il calciatore brasiliano,dopo aver segnato la seconda rete, è stato aggredito per non aver rispettato il fair play. Gli ospiti chiedevano infatti di buttare fuori la palla dopo l'infortunio occorso a Federico Dimarco, fermo a terra durante l'azione della seconda rete.

L'ex Porto, però, in occasione della conferenza stampa, che anticipa il match, in programma domani 21 ottobre contro il Marsiglia, è ritornato sui fatti dell'Olimpico. "Sono uscito dispiaciuto dall'ultima gara - dettaglia il calciatore - perché sono sempre stato un uomo giusto e mi dispiace per quello che ho visto. Noi siamo sempre pronti ad aiutare gli avversari, ma ci siamo resi conto che non serviva con l'Inter, loro hanno proseguito. Continueremo a fermarci quando servirà, in quel momento era giusto proseguire il gioco".

Le sue parole trovano conforto anche nella risposta del tecnico dei biancocelesti che, proprio in merito a Lazio Inter, ha dichiarato: "Contro l'Inter ho visto mani addosso, calci e si parla di uno sputo che non ho visto e quindi non prendo in considerazione".

Nella giornata di ieri, intanto, è arrivata la maxi squalifica per Aleksander Kolarov per aver insultato i tifosi avversari. In questo articolo troverete i dettagli.