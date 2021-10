Inter news, ancora zero smentite su Pif: 'Obiettivo chiudere entro l'anno'

Inter news: ancora zero smentite ufficiali (per ora) sul possibile acquisto del club nerazzurro da parte di Pif.

"Non ci sono troppi dubbi rispetto al fatto che Suning debba ancora trovare la quadra, probabilmente, sulle scelte da prendere per il futuro della società" scrive, in queste ore, il sito Cittaceleste. Intanto continuano a non arrivare smentite ufficiali sulla possibile trattativa con il miliardario fondo saudita. Ed è un particolare che - vista la 'portata' della notizia - non è così facilmente trascurabile. E per ora, dunque, resta in piedi anche l'indiscrezione che InterDipendenza vi ha raccontato lo scorso 15 ottobre. Mercoledì 13 ci sarebbe infatti stato un incontro fra alcuni dirigenti e lo staff di Simone Inzaghi. Durante la chiacchierata sarebbe emersa la conferma. “La trattativa esiste. È reale, ma complicata” sarebbero state, più o meno, le parole di uno dei più importanti manager dell’Inter rivolte al tecnico piacentino e ai suoi più stretti collaboratori. Non è semplice che si arrivi il passaggio di consegna dalla famiglia Zhang a Pif, vista soprattutto l'alta valutazione fatta dai cinesi. Non è detto dunque che Pif acquisti l'Inter. Questo è da ribadire con fermezza nuovamente oggi (domenica 24 ottobre) prima di lasciare spazio a facili entusiasmi e ‘sogni di gloria’. Qui potete trovare l'articolo integrale.

Anche secondo TuttoMercatoWeb, intanto, lo scenario di Pif che starebbe trattando l'acquisto dell'Inter sarebbe realistico. Non ci sarebbero infatti limiti di carattere economico che impedirebbero al fondo saudita di mettere in piedi una simile operazione. Senza dimenticare che l'intenzione di Pif sarebbe quella di avere due società nel mondo del calcio. "Inoltre - ha scritto Enzo Bucchioni, qualche giorno fa, nel suo editoriale per Tmw - nel caso in cui un'operazione del genere non fosse veramente in essere, arriverebbero smentite ufficiali". Bucchioni ha poi aggiunto: "Sono state confermate le indiscrezioni su un accordo in dirittura d'arrivo. L'obiettivo resta quello di chiudere entro la fine dell'anno". E ancora: "Ci sono studi specializzati, ovviamente, che stanno studiando nel dettaglio i conti dell’Inter e mettono a fuoco i passaggi dell’eventuale cessione. Secondo le indiscrezioni rimbalzate anche da soggetti del mondo finanziario, l’accordo raggiunto sarebbe molto vicino alla cifra inizialmente chiesta dagli Zhang, attorno al miliardo di euro. Si aspettano soltanto conferme o smentite. Ma se queste indiscrezioni non avessero una base le smentite ufficiali sarebbero già arrivate" ha rimarcato sempre Bucchioni nel suo editoriale di qualche giorno fa.

Insomma: non resta che attendere e capire se ci saranno o meno 'clamorosi' colpi di scena.