Inter news, altro infortunio per Sensi: si teme una lesione

Inter news, arrivano brutte notizie da Genova sulle condizioni di Stefano Sensi.

Il centrocampista attualmente in prestito alla Sampdoria ma di proprietà dell’Inter è alle prese con l’ennesimo infortunio. Ieri ha saltato l’allenamento sottoponendosi a terapie e a una seduta di fisioterapia per un problema muscolare. Come riportato da Il Secolo XIX ha rimediato un risentimento muscolare all’adduttore e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad alcuni esami strumentali per capire con precisione l’entità del problema. Il giocatore non sarà sicuramente a disposizione per il match contro la Lazio e se gli esami dovessero confermare la lesione la sua stagione si concluderà in anticipo.

All’ultima giornata ci sarà Inter-Sampdoria e a questo punto sembrerebbe molto difficile vederlo in campo. L’esperienza di Sensi in nerazzurro è stata fortemente condizionata dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare diverse partite. Il suo prestito alla Sampdoria, dove finora era riuscito a giocare con una certa continuità, potrebbe concludersi nel peggiore dei modi. A fine stagione tornerà in nerazzurro ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente lontano da Milano. Inter e Sampdoria, intanto, incrociano le dita con la speranza che, almeno questa volta, non si tratti di nulla di grave. L'esito degli esami è atteso entro la giornata di oggi.