Inter news, altro importante recupero per Pioli e il Milan

Inter news: altro recupero in organico per il Milan di Stefano Pioli.

La squadra rossonera, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, si è allenata anche oggi per preparare il derby contro l’Inter e proprio dall’allenamento di oggi arrivano le buone notizie per Stefano Pioli che ha potuto riaccogliere in gruppo il terzino sinistro Ballo-Tourè. Il giocatore, infatti, sembra aver recuperato definitivamente dalle noie fisiche ed è pronto per mettersi a disposizione del proprio allenatore in vista di domenica – leggi qui anche gli altri recuperi dei rossoneri in vista del derby.

Quello di Ballo-Tourè, per il Milan, è un recupero molto importante, dal momento che in quella zona di campo mancherà lo squalificato Theo Hernandez, che è stato espulso contro nella scorsa gara di campionato contro la Roma. Infatti, secondo quanto filtra da Milanello, l’ex Monaco si giocherà fino all’ultimo una maglia da titolare con l’altro francese, Pierre Kalulu, andato in gol nell’ultima sfida di Champions League della squadra rossonera contro il Porto.

Insomma, Pioli può avere delle alternative in più in vista del derby per una gara che vede la squadra rossonera presentarsi come capolista. Toccherà all’Inter e ad Inzaghi provare a fermare la corsa di Ibrahimovic e compagni, per cercare di risalire la china e diminuire il distacco in classifica che si è creato in questa prima parte di campionato. Intanto, per il tecnico nerazzurro, ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere come quello dell’attacco in cui quattro giocatori si giocano due posti – leggi qui le ultime per la squadra di Simone Inzaghi.