Inter news: allarme in difesa. Inzaghi studia la contromossa

Inter news: la formazione di Simone Inzaghi potrebbe cambiare tattica contro la Juventus.

Contro i torinesi, match in programma a San Siro domenica 24 ottobre, ne parliamo anche qui, il tecnico nerazzurro avrebbe intenzione di abbassare leggermente il baricentro per concedere meno occasioni. Come riporta anche la Gazzetta dello Sport, in occasione del secondo gol nel match di Champions League, vinto contro lo Sheriff, il vice Massimiliano Ferris si è sbracciato per predicare calma ai suoi calciatori.

Lo staff tecnico si è mostrato preoccupato perché Dzeko e compagni, nelle ultime uscite, concedono troppe occasioni alle avversarie. I dati, infatti, dimostrano che la squadra ha sempre subito un gol, eccezion fatta per le sfide contro Genoa e Shakthar. Anche l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha espresso il suo scetticismo circa la fase difensiva dell'Inter secondo il quale, come vi spieghiamo in questo articolo,"i tre centrali sono forti, davvero molto forti. Ma rispetto al passato sono costretti a difendere più spesso in campo aperto e la storia si fa più complessa".

Il rimedio di Inzaghi in vista della Juventus sarebbe quello di abbassare il baricentro per proteggere maggiormente la difesa e sfruttare le ripartenze con la velocità dei singoli. Situazione che proprio la formazione di Massimiliano Allegri sfrutta alla perfezione, infatti, la rinascita bianconera,è figlia proprio di un corposo e maniacale catenaccio difensivo. Il tecnico nerazzurro vuole dunque ridurre gli spazi al minimo, migliorare le gestione della palla ed evitare la frenesia che si è vista in occasione del secondo gol subito contro la Lazio. E' probabile che Arturo Vidal vinca il ballottaggio con Hakan Calhanoglu proprio per le sue caratteristiche che consentono alla squadra di avere un assetto più dinamico ed equilibrato. In questo articolo troverete gli aggiornamenti sul turco.