Inter news, aggiornamenti su Barella e Bastoni. In campo con la Svizzera?

Inter news, arrivano buone notizie dal ritiro della nazionale azzurra sulle condizioni di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

I due nerazzurri, usciti acciaccati dal derby di domenica, sono al lavoro con Roberto Mancini e il suo staff per preparare le prossime sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord. Nell’allenamento di ieri i due nerazzurri hanno svolto un lavoro personalizzato (qui l’articolo). Come riportato da Tuttomercatoweb.com, in quello odierno Alessandro Bastoni è rientrato regolarmente con il resto del gruppo mentre il sardo ha svolto ancora un lavoro personalizzato.

Filtra comunque ottimismo per il suo recupero completo in vista del match contro gli elvetici in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico. Barella starebbe molto meglio e ci sarebbero buone possibilità che parta da titolare al fianco di Jorginho e Locatelli. Molto probabile anche che Bastoni parta dal 1’ al fianco di Acerbi. Molto dipenderà dalle condizioni di Bonucci e Chiellini. Il primo è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre il secondo ancora a parte. Le loro condizioni, comprese quelle di Barella, verranno valutate nuovamente dallo staff medico azzurro nei prossimi giorni. Da segnalare anche l'infortunio di Ciro Immobile, l'attaccante ha lasciato il ritiro dopo gli esami strumentali svolti oggi che hanno evidenziato un problema muscolare al soleo della gamba sinistra. Al suo posto sarà convocato Scamacca, che raggiungerà Coverciano in serata.