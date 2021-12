Inter news, ag. Eriksen: "Allenamento con l'Odense? Vi dico la verità"

Inter news: l'agente di Christian Eriksen ha parlato del suo assistito.

Secondo quanto detto a TV2, Martin Schoots, ha parlato della notizia di oggi secondo cui il centrocampista danese sarebbe ritornato ad allenarsi con l'Odense. Lo stesso Schoots ci ha tenuto a specificare come stanno in realtà le cose rispetto a quanto è stato riportato da tantissimi media nella giornata di oggi.

Ecco le sue parole: "Come ogni persona che ha vissuto il terribile evento che ha vissuto Christian, sta lavorando al suo recupero. Gli piace farlo privatamente nel suo ambiente a Milano o quando è in Danimarca, nel suo paese di nascita. Ho letto che si è allenato con l'Odense, ma questo è assolutamente senza senso. Non ha niente a che fare con i giocatori o gli allenatori dell'Odense. Per non dover fare i suoi esercizi individuali in un parco, il suo vecchio club lo ha aiutato un po', molto di recente, perchè in quel momento era in Danimarca".

Schoots, poi, ha aggiunto: "Non ha nemmeno cambiato i suoi vestiti del club o usato la loro doccia, essendo un calciatore di uno dei più grandi club del mondo ed essendo un idolo nazionale, altrimenti sarebbe stato disturbato da un sacco di gente nella zona pubblica e nessuno avrebbe voluto questo. La cosa più importante per milioni di persone è sentire che Christian e la sua famiglia stanno bene. Chris ha un carattere positivo, ottimista ed energico, ma non è ancora il momento di parlare di calcio. Solo Christian deciderà se e quando questo momento arriverà".