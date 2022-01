Inter news, addio Socios.com: cambia lo sponsor di maglia

Inter news, arrivano importanti novità in casa nerazzurra in vista del futuro.

Come riportato da Calcio e Finanza, il club milanese cambierà il main sponsor sulla maglia a partire dalla prossima stagione. A confermarlo è stata la stessa dirigenza nel corso del roadhsow del club con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro. A prendere il posto di socios.com, sponsor della stagione in corso, sarà il marchio DigitalBits, già sponsor di manica in questa stagione.

Con la società californiana operante nel settore della tecnologia blockchain i nerazzurri avevano trovato l’intesa la scorsa estate per una collaborazione fino al 2025 per un valore complessivo di 85 milioni più bonus legati ai risultati sportivi. Zytara labs, azienda proprietaria del matchio DigitalBits, resterà “Official Global Digital Banking Partner” del club.

La collaborazione con socios.com andrà avanti, dopo i 16 milioni incassati dall’Inter in questa stagione per lo sponsor, la società diventerà per i prossimi due anni Global Sponsor Advertising Rights versando nelle casse nerazzurre 1 milione di euro, in un accordo a cui inoltre si aggiunge sempre la condivisione del ricavato della vendita e dal trading di fan token. Dopo i 26 anni di Pirelli e uno con Socios, l’Inter cambia nuovamente sponsor.