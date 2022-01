Inter news, Adani su Conte e Inzaghi: le parole sulle differenze tra i due

Inter news, Lele Adani parla del percorso dell'Inter.

L'opinionista Rai, intervistato dal Corriere della Sera, ha tracciato un bilancio in merito al cammino di queste ultime due stagioni della squadra nerazzurra che ha vissuto, a cavallo tra una stagione e l'altra tantissimi cambiamenti a cominciare da quello in panchina con l'addio di Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham, e l'arrivo a sopresa, dalla Lazio, di Simone Inzaghi. Proprio delle differenze tra i due allenatori ha parlato Adani, cercando di analizzare come è cambiata l'Inter.

Per l'ex difensore nerazzurro, infatti, Inzaghi è stato bravo, in questa stagione, a non buttare via il lavoro che era stato fatto dal tecnico leccese che era riuscito ad inculcare mentalità alla squadra e a far crescere tecnicamente e tatticamente tantissimi giocatori, Barella, Bastoni e Perisic su tutti. L'ex Lazio ha ripercorso questo solco e ha smussato il modo di vivere la partita, adattando le sue idee di gioco che consentono ai giocatori non solo di proporre un buon calcio, ma di farlo avendo sempre tante alternative in campo che li rendono più liberi rispetto al passato.

Insomma, un lavoro, quello di Inzaghi, che prosegue quello che ha fatto Conte a cui sono riconosciuti tutti i giusti meriti per aver indirizzato il percorso dell'Inter in una certa via. Adesso, però, è tempo di conferme e la squadra nerazzurra dovrà essere brava come la passata stagione per portare a casa un altro tricolore che sarebbe l'ottenimento della seconda stella della sua storia. E si inizia subito, il 6 gennaio, con una partita complicata in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic.