Inter news, Adani esalta Dzeko: che parole per l'attaccante bosniaco

Inter news, Lele Adani ha voluto elogiare l'attaccante nerazzurro, Edin Dzeko.

Il bosniaco, nella partita di sabato contro il Venezia, non ha giocato una grande partita, ma all'ultimo minuto è riuscito a mettere a segno il gol del definitivo 2-1 che ha permesso alla squadra nerazzurra di ribaltare la squadra lagunare e di conquistare tre punti fondamentali che hanno permesso di allungare in classifica nei confronti delle rivali, ricordando che l'Inter, al momento, ha una partita in meno, quella rinviata a data da destinarsi contro il Bologna e che si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio.

Intervenuto a 90 minuto, Lele Adani ha voluto fare il suo apprezzamento per Dzeko, soprattutto perchè ha trovato ingiusto i fischi dei pochi tifosi presenti a San Siro nei confronti di un giocatori che stava attraversando un periodo di appannamento. Per Adani, Dzeko, è un giocatore che quando non segna riesce sempre a mettersi a disposizione della squadra e che ha lavorato molto in termini tattici, in quanto calciatore pensante e che riuscito, oltre che ad integrarsi alla perfezione negli schemi di Simone Inzaghi, anche a far dimenticare un giocatore importante come Romelu Lukaku.

Insomma, Dzeko, pur avendo attraversando un momento di appannamento sotto porta, ha dimostrato a suon di prestazioni di essere un giocatore molto importante per questa squadra. Adesso, con la pausa, potrà ritrovare la forma migliore che ha subito grande stanchezza visti i tanti incontri ravvicinati della squadra ed i tanti minuti giocati, oltre ai problemi avuti a causa del Covid. Dopo la pausa ci sarà bisogno anche dei suoi gol e della sua intelligenza tattica, perchè ci saranno tante partite importanti e potranno decidere l'andamento della stagione.