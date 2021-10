Inter news: "48 ore in cui si decide tutto". Sullo sfondo la vendita del club

Inter news: ci siamo. Domani, giovedì 28 ottobre, parlerà Steven Zhang. "Le 48 ore della verità".

Si può riassumere così l'approfondimento di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 27 settembre. "Sarà l'assemblea dell'Inter più delicata della gestione Suning. La prima da quando sono emerse chiaramente le criticità economiche dell'azienda di Nanchino, che hanno cominciato a emergere a dicembre dello scorso anno. L'assemblea - scrive Stefano Sacchi nel suo approfondimento - sarà chiamata ad approvare il bilancio più negativo di sempre di un club calcistico italiano, con un rosso da 246 milioni. Appuntamento domani alle 10.30 in video-conferenza, come lo scorso novembre". Il quotidiano torinese spiega che il presidente Zhang sarà collegato dalla Cina.

"Nell'assemblea - rivela Tuttosport - dovrebbero arrivare alcune spiegazioni sulle modalità di intervento per ripianare le perdite di 246 milioni nel bilancio 2020-2021. Negli ultimi mesi il flusso di cassa è stato garantito, oltre che dai ricavi generati dall'Inter, dall'immissione di 75 milioni di euro da parte di Oaktree Capital". Il quotidiano sottolinea come, domani, sarà anche la prima assemblea successiva all'accordo con il fondo americano i cui manager sono già a Milano come vi raccontiamo in questo articolo. Proprio gli emissari di Oaktree sono al lavoro per "studiare nel dettaglio l'impianto finanziario necessario questo momento economicamente delicato dell'Inter. Resteranno a Milano - scrive Tuttosport - fino alla prima settimana di novembre. È la dimostrazione di come Oaktree stia seguendo molto da vicino la situazione dei Campioni d'Italia. Sotto i riflettori c'è anche la questione stadio".

Proprio lo stadio è fondamentale per il futuro del club nerazzurro. "Per Suning è determinante - conferma Stefano Sacchi nel suo approfondimento - avere nella pancia dell'Inter il progetto esecutivo di un nuovo stadio perché questo aumenta il valore dell'Inter nell'ottica di una possibile futura vendita del club che è sempre all'orizzonte".