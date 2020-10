Inter News, 16 nerazzurri convocati per gli impegni con le Nazionali

Archiviato il pareggio per 1-1 fuori casa contro la Lazio, l'Inter ha reso nota la lista dei giocatori che saranno impegnati con le proprie Nazionali in vista dell'imminente sosta che precederà il derby contro il Milan in programma il prossimo 17 ottobre.

Questo il comunicato ufficiale apparso su inter.it pochi minuti fa:

"MILANO - Dopo le prime tre giornate di campionato, è tempo ora per gli impegni delle Nazionali. Sono 16 i calciatori nerazzurri convocati: alle porte tanti appuntamenti, tra amichevoli, partite di UEFA Nations League e Qualificazioni Mondiali.

Ecco l'elenco completo dei giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali e il calendario dei match in programma.

Nicolò Barella, Danilo D'Ambrosio, Stefano Sensi (Italia)

Italia-Moldavia, 07.10.2020 - Amichevole | Firenze

Polonia-Italia, 11.10.2020 - Uefa Nations League | Danzica

Italia-Olanda, 14.10.2020 - Uefa Nations League | Bergamo

Aleksandar Kolarov (Serbia)

Norvegia-Serbia, 08.10.2020 - Qualificazioni Europei |Oslo

Serbia-Ungheria, 11.10.2020 - Uefa Nations League | Belgrado

Turchia-Serbia, 14.10.2020 - Uefa Nations League | Istanbul

Milan Skriniar (Slovacchia)

Slovacchia-Irlanda, 08.10.2020 - Qualificazioni Europei | Bratislava

Scozia-Slovacchia, 11.10.2020 - Uefa Nations League | Glasgow

Slovacchia-Israele, 14.10.2020 - Uefa Nations League | Trnava

Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (Croazia)

Svizzera-Croazia, 07.10.2020 - Amichevole | San Gallo

Croazia-Svezia, 11.10.2020 - Uefa Nations League | Zagabria

Croazia-Francia, 14.10.2020 - Uefa Nations League | Zagabria

Stefan de Vrij (Olanda)

Olanda-Messico, 07.10.2020 - Amichevole | Amsterdam

Bosnia ed Erzegovina-Olanda, 11.10.2020 - Uefa Nations League | Zenica

Italia-Olanda, 14.10.2020 - Uefa Nations League | Bergamo

Romelu Lukaku (Belgio)

Belgio-Costa D'Avorio, 08.10.2020 - Amichevole | Bruxelles

Inghilterra-Belgio, 11.10.2020 - Uefa Nations League | Londra

Islanda-Belgio, 14.10.2020 - Uefa Nations League | Reykjavik

Lautaro Martinez (Argentina)

Argentina-Ecuador, 08.10.2020 - Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Bolivia-Argentina, 13.10.2020 - Qualificazioni Mondiali | La Paz

Alexis Sanchez, Arturo Vidal (Cile)

Uruguay-Cile, 08.10.2020 - Qualificazioni Mondiali | Montevideo

Cile-Colombia, 13.10.2020 - Qualificazioni Mondiali | Santiago del Cile

Christian Eriksen (Danimarca)

Danimarca-Fær Øer, 07.10.2020 - Amichevole | Herning

Islanda-Danimarca, 11.10.2020 - Uefa Nations League | Reykjavik

Inghilterra-Danimarca, 14.10.2020 - Uefa Nations League | Londra

Achraf Hakimi (Marocco)

Marocco-Senegal, 09.10.2020 - Amichevole | Rabat

Marocco-Rep. Dem. Congo, 13.10.2020 - Amichevole | Rabat

Alessandro Bastoni, Andrea Pinamonti (Italia Under 21)

Islanda U21-Italia U21, 09.10.2020 - Qualificazioni Europei U21 | Reykjavik

Italia U21-Irlanda U21, 13.10.2020 - Qualificazioni Europei U21 | Pisa".