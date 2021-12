Inter, nessuno come Brozovic ma il futuro resta un rebus

Inter, in casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Marcelo Brozovic. Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento non si hanno ancora ulteriori novità sulla situazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, le parti sarebbero vicine all’accordo e la società spera in una fumata bianca entro Natale. Non è da escludere che il padre agente del giocatore e il suo legale possano raggiungere Milano entro le prossime settimane. L’Inter lo ritiene un giocatore fondamentale e vuole farne di lui un perno per il futuro. Brozovic ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere uno dei migliori mediani in circolazione e nel caso in cui dovesse partire sarebbe difficilissimo per i nerazzurri sostituirlo adeguatamente. In giro per l’Europa ci sarebbero pochissimi giocatori ai suoi livelli e sarebbe comunque complicato strapparli ai rispettivi club.

Sul futuro del croato è intervenuto anche Nicolò Barella nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport (potete leggere qui l’articolo integrale): “Ama l’Inter, ha dato tantissimo per questa squadra. E l’ha fatto anche in anni in cui era difficile giocare qui. Poi la scelta sarà sua, ovviamente". Questa stagione, in effetti, può essere considerata come la migliore del croato in carriera dal punto di vista del rendimento. Basti pensare a quanto ha fatto vedere in Champions League, dove è stato premiato 3 volte su 6 come migliore in campo dall’Uefa. Anche in campionato ha offerto quasi sempre prestazioni superlative. Simone Inzaghi non ha mai rinunciato a lui e lo ha sempre schierato da titolare, segno che Il croato sia un elemento insostituibile dell’Inter. Adesso non resta che attendere novità sulla questione rinnovo, ma una cosa è certa: l’Inter non può fare a meno di Brozovic e deve fare di tutto per trattenerlo.