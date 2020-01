Inter, nerazzurri al lavoro al Centro Sportivo Suning dopo l'ultima vittoria

Dopo il successo ottenuto al San Paolo contro il Napoli allenato da Gattuso l'Inter torna al lavoro al Centro Sportivo Suning. Oggi partitella col Seregno, come si legge dal sito ufficiale della società nerazzurra Inter.it.



A segno Politano (doppietta per lui), Esposito e Dimarco. 4-1 il risultato finale con Conte che durante il match sui campi di Appiano Gentile ha potuto osservare l'ottimo momento di forma della squadra.



Appuntamento sabato a San Siro, dove l'Inter affronterà l'Atalanta. Fischio d'inizio alle 20:45, con i nerazzurri che potranno probabilmente contare su una buona fetta di pubblico in occasione dell'incontro col club bergamasco.