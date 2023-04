Inter, nella serata più bella arriva la conferma di Zhang

di Redazione, pubblicato il: 20/04/2023

Nel post partita di Inter-Benfica, Steven Zhang era euforico per la semifinale di Champions raggiunta.

Il Presidente nerazzurro ha espresso tutta la sua grande soddisfazione. Poi, a chiusura dell’intervista, alla domanda sulla cessione della società ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Cessione Inter, le parole di Zhang

“Per noi il derby è un’occasione di rivincita per ciò che è successo l’anno scorso, e anche pe la storia. Ora ogni partita sarà una finale: dobbiamo essere concentrati”.

Sulla possibilità di una cessione del club: “Fino a quando sarò qui, ogni singola stagione ci prepariamo per vincere. Cessione della proprietà? Non stiamo parlando con nessuno, siamo concentrati per andare avanti”.