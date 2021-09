Inter, negli ultimi 5 match a 'San Siro' c'è un dato impressionante

L'Inter continua a vincere a 'San Siro'. La squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in casa in questo campionato. Dopo il 4-0 al Genoa alla prima giornata, ieri è arrivato un netto 6-1 contro il Bologna. Due partite in cui i nerazzurri sono partiti con grande intensità e determinazione, segnando nella prima frazione di gara due reti contro la squadra ligure e tre contro quella emiliana.

Due successi con tanti gol realizzati. C'è un dato impressionante negli ultimi cinque incontri disputati al 'Giuseppe Meazza': l'Inter ha sempre segnato almeno tre gol a partita. Oltre alle due partite giocate in questo inizio di campionato, i campioni d'Italia in carica hanno superato negli ultimi tre match giocati in casa nella passata stagione la Sampdoria 5-1, la Roma 3-1 e l'Udinese 5-1. Sono 23 le reti segnate dai nerazzurri nelle ultime cinque partite giocate a 'San Siro', mentre le reti subite sono 4.

Una dimostrazione di forza, di superiorità tecnica e mentale contro l'avversario di turno. Una crescita esponenziale di tutta la squadra negli ultimi anni, tra la gestione di Antonio Conte ed ora, sotto la guida di Inzaghi. E dopo il prossimo impegno di campionato a Firenze, sabato prossimo arriverà a Milano l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: l'ultimo precedente a 'San Siro' è finito 1-0 con gol di Milan Skriniar.