Inter: negli ottavi di Champions senza Barella scatta l’ora di Vidal

Barella salterà entrambe le partite con il Liverpool, scalpita Vidal.

Sia all’andata che al ritorno l’Inter dovrà fare a meno di uno dei sui più preziosi giocatori sulla linea mediana. Barella come noto è squalificato per due giornate, Inzaghi dovrà quindi ovviare a questa pesante assenza. Tra le seconde linee si crede molto probabile l’impiego di Arturo Vidal, come riporta anche il sito della Gazzetta dello Sport.

Il guerriero cileno non sta attraversando un periodo felicissimo, solo quattro presenze da titolare per lui in questa stagione, l’ultima in Coppa Italia contro l’Empoli dove è stato sostituito dopo un’ora. Seppur stia meglio fisicamente rispetto alle annate precedenti non sta trovando la continuità che forse sperava. Vidal è attualmente il secondo calciatore più pagato della rosa nerazzurra dopo Sanchez, e sul suo futuro si possono aprire scenari differenti, il contratto scadrebbe nel 2023 ma con opzione di rescissione nel 2022 con penale di 4 milioni.

Riuscirà nel caso venisse chiamato in causa a lasciare il segno nella doppia sfida al Liverpool? Domanda che si pongono in molti sempre stando a quanto scritto sul sito della Gazzetta, dopotutto possiede l’esperienza per giocare sfide cosi visti i trascorsi in carriera, la profondità della rosa si deve vedere in momenti come questi, perciò forza Arturo riscattati.