Inter, negativi i tamponi di Gagliardini e Radu: disponibili per Bergamo

Arrivano buone notizie per i nerazzurri per quanto riguarda le condizioni di Roberto Gagliardini e Ionut Radu. I due giocatori avevano ricevuto ieri dei risultati dubbi sui tamponi e non hanno potuto prendere parte all’allenamento di rifinitura. Nella giornata di ieri si sono sottoposti ad un altro tampone per verificare le condizioni.

Come riportato da Sky Sport è arrivato poco fa l'esito dei nuovi tamponi, entrambi i giocatori sono risultati negativi al Covid-19 e stanno dunque raggiungendo la squadra in vista della gara con l'Atalanta in programma oggi pomeriggio alle ore 15:00.

Sospiro di sollievo per Antonio Conte e per tutto l’ambiente nerazzurro. Nel match di oggi saranno però indisponibili Andrea Ranocchia a causa di una faringite e qualche linea di febbre e Kolarov, vittima di un affaticamento muscolare. Nulla di preoccupante per il difensore che è risultato negativo al tampone.