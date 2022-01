Inter, né Scamacca né Raspadori: può tornare questo attaccante

Inter, c'è un ex nerazzurro che in Serie A segna più di Scamacca e Raspadori e la società, proprietaria del suo cartellino, lo sa.

Secondo il quotidiano torinese TuttoSport, proprio per le prestazioni di Andrea Pinamonti, che a Empoli sta facendo così bene, il club nerazzurro starebbe pensando di riportarlo e trattenerlo a Milano già in estate, dove ritornerà per forza di cose cessato il prestito secco che lo ha portato da Andreazzoli. Il giovane classe '99, infatti, ha le caratteristiche per ricoprire il ruolo di vice-Dzeko.

Molto dipenderà dal finale di stagione che metterà in campo. Sicuro è che a Milano tutti credono fortemente nelle sua qualità, dal ds Piero Ausilio al suo braccio destro Baccin. Pinamonti è una risorsa da valorizzare e chissà che il percorso non inizi già in estate. Al momento in Toscana ha già realizzato 7 gol in 18 minuti, ed ha dimostrato perfino personalità andandosi a prendere i rigori nella squadra azzurra (3 su 3 realizzati).

Quella di Pinamonti può essere un'operazione intelligente, e soprattutto low cost, facendo tornare alla base un ragazzo evidentemente trasformato sotto la sapiente guida dell'allenatore ex Roma; Inzaghi lo sa ed è intenzionato a donargli una chance. Pinamonti da quarta punta, l'Inter ci pensa.