Inter-Napoli: Spalletti perde un attaccante, Manolas tenta il recupero

Inter-Napoli, Luciano Spalletti è al lavoro per preparare la sfida del San Siro che potrebbe permettere alla sua squadra di blindare la propria posizione in vetta alla classifica e mantenere l’imbattibilità in campionato.

Archiviata la sosta per le nazionali, gli azzurri si sono riuniti in mattinata a Castle Volturno per svolgere la consueta sessione di allenamento, nella quale sono arrivate diverse indicazioni sulla probabile formazione che scenderà in campo contro l’Inter. Il tecnico di Certaldo si affiderà al miglior undici possibile per affrontare la sua ex squadra con il solito 4-3-3 con Ospina tra i pali e la coppia Koulibaly-Rrhamani al centro della difesa. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana Fabian Ruiz e Anguissa con Politano, Zielinski e Insigne a supporto di Osihmen.

Non sarà a disposizione Ounas, impiegato spesso a partita in corso da Spalletti. L’attaccante ha rimediato un infortunio con la propria nazionale e si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro. Torna in gruppo Malcuit dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per più di un mese. Buone notizie anche per Manolas, che dopo aver saltato 5 partite ha svolto oggi parte dell’allenamento con il resto della squadra. Molto probabile che il greco possa essere almeno convocato per domenica, si attendono ulteriori novità.