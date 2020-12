Inter-Napoli probabili formazioni: sorpresa in difesa, Hakimi titolare?

Questa sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il big match della dodicesima giornata di Serie A Inter-Napoli. Le due squadre sono rispettivamente al secondo e al terzo posto in classifica, alle spalle del Milan capolista.

A poche ore dal fischio d’inizio, Antonio Conte sarebbe ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Il dubbio principale riguarda Achraf Hakimi, tornato regolarmente a disposizione dopo la contusione rimediata domenica a Cagliari. L’esterno verrà nuovamente valutato nelle prossime ore e potrebbe partire da titolare, nel caso in cui non dovesse farcela ci sarà Darmian al suo posto. In difesa dovrebbe essere schierato il trio titolare composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni ma, secondo quanto riporta Sport Mediaset, potrebbe essere schierato dal 1' uno tra Kolarov e D'Ambrosio possano partire titolari. In centrocampo Brozovic, Barella e Gagliardini con Young sulla fascia sinistra. In attacco confermati Lautaro e Lukaku.

Gattuso dovrebbe schierare il solito 4-2-3-1 con Zielinski sulla trequarti a supporto della punta centrale Mertens che sarà affiancato da Lozano e Insigne. In mediana Bakayoko e uno tra Ruiz e Demme. In difesa ballottaggio tra Hysaj e Di Lorenzo sulla destra, con Manolas e Koulibaly centrali e Mario Rui sulla sinistra.