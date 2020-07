Inter Napoli probabili formazioni: recupera De Vrij, Lautaro in panchina

Gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per preparare il penultimo match di campionato contro il Napoli di domani sera. Occasione da non fallire per i nerazzurri per restare al secondo posto in classifica e mantenere almeno un punto di vantaggio sull’Atalanta.

Come riportato da Sportmediaset, l’Inter dovrebbe scendere in campo con il solito 3-4-1-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulle fasce confermati Candreva a destra e Young a sinistra. In mezzo al campo rientra Barella dalla squalifica e prende il posto dello squalificato Gagliardini insieme a Brozovic. In avanti Sanchez in vantaggio su Lautaro per un posto al fianco di Lukaku. Sulla trequarti solito ballottaggio tra Eriksen e Borja Valero.

Gattuso schiera il suo solito 4-3-3 con Ospina tra i pali, Maksimovic e Koulibaly al centro della difesa. A destra confermato Di Lorenzo, mentre a sinistra tornerà titolare Mario Rui al posto di Hysaj. In regia Demme per Lobotka con Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco, con Mertens squalificato, Milik con Insigne e Politano.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.