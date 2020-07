Inter Napoli probabili formazioni: fuori Skriniar, ballottaggio Eriksen-Borja

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per l’ultimo impegno casalingo di questo campionato dei nerazzurri. Questa sera alle 21:45 andrà in scena il match contro il Napoli. L’Inter deve assolutamente vincere per restare al secondo posto in classifica e affrontare l’Atalanta nel prossimo turno con almeno un punto di vantaggio.

Stando a quanto riporta Sky Sport, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a mandare in panchina Skriniar, al suo posto dovrebbe esserci D’Ambrosio; a completare il reparto De Vrij e Bastoni. A centrocampo sarà costretto a rinunciare allo squalificato Gagliardini: la mediana sarà formata da Barella e Brozovic. Ballottaggio sulla trequarti, con Eriksen favorito su Borja Valero. In attacco Lukaku e Sanchez.

Il Napoli schiera il solito 4-3-3 con Ospina tra i pali, Maksimovic e Koulibaly al centro della difesa. I terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana favorito Demme con Zielinski e uno tra Elmas e Fabian ai suoi lati. Nessun dubbio in attacco con Insigne e Politano a supporto di Milik.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.