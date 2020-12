Inter-Napoli probabili formazioni: dubbio Hakimi, ballottaggio a centrocampo

Mercoledì sera alle 20.45 andrà in scena allo Stadio San Siro la sfida Inter-Napoli, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in rimonta e sono rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica.

Come riportato da goal.com, Antonio Conte schiererà il solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. Hakimi in dubbio dopo la contusione rimediata ieri contro il Cagliari, pronto Darmian sulla fascia destra, a sinistra si rivede nuovamente Young. In mediana Brozovic con Barella e uno tra Gagliardini ed Eriksen ai suoi lati. In attacco Lautaro Martinez tornerà a fare coppia con Lukaku.

Gattuso sembrerebbe intenzionato a confermare il 4-2-3-1 con Zielinski sulla trequarti a supporto di Mertens. Gli esterni offensivi saranno Lozano e Insigne. In mediana Bakayoko e Fabian Ruiz. In porta Ospina favorito su Meret con Manolas e Koulibaly centrali. Di Lorenzo e Mario tuo confermati sulle corsie laterali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini/Eriksen, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.