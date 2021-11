Inter-Napoli: Politano salta la gara. L'agente punzecchia i nerazzurri

Inter-Napoli: Matteo Politano non ci sarà contro i nerazzurri a causa della positività al Covid.

L’ex giocatore nerazzurro, oggi in forza al Napoli, sarà uno dei grandi assenti, insieme a Stefan de Vrij ed Alexis Sanchez, nella partita di domani sera alle 18:00 allo stadio San Siro. E, dalle parole del suo agente, Mario Giuffredi intervistato da Radio Punto Nuovo, si capisce come il giocatore si molto rammaricato di questa assenza, visto che, a dire dello stesso agente, era la partita in cui voleva avere una rivalsa nei confronti della sua ex squadra.

Politano, infatti, in passato, non ha mai fatto mancare qualche stoccatina alla società nerazzurra che, a suo dire, non lo ha ben trattato, soprattutto dopo lo scambio saltato con la Roma, squadra per cui fa il tifo, e che coinvolgeva anche l’attuale terzino giallorosso e della Nazionale italiana, Leonardo Spinazzola. Quello è stato il momento in cui qualcosa si è rotto tra Politano e la società e quella di domani poteva essere l’occasione giusta per avere la propria rivalsa personale.

Insomma, i contenuti di questo Inter-Napoli sono tantissimi e verranno esposti tutti durante i novanta minuti di domani sera. Oltre a Politano, infatti, anche Spalletti sarà un grande ex della gara e lui si potrà, in prima persona avere la sua rivalsa. Inzaghi e i suoi dovranno stare molto attenti, dal momento che ancora i nerazzurri non hanno vinto uno scontro diretto e se la vedranno con la capolista che avrà ulteriori motivazioni per portare a casa i tre punti.