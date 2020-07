Inter Napoli, Marotta ai microfoni Sky: "L'asticella va sempre alzata"

Inter Napoli, l'a.d. dei nerazzurri Beppe Marotta ha così parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre gara: "Non un mia idea proiettare l'immagine di Messi sul Duomo, ma ricordo dei casi del passato molto simili, ma ora non ne parliamo. È un'icona, ma rimane certamente un gioco".

Progressi e lotta per il secondo posto: "Vado a ribadire l'ottimo lavoro da parte di Conte, della società, dei giocatori e di tutti ancora una volta. Il rammarico rimane ancora però bisogna fare un'analisi a 36° con la consapevolezza che l'asticella va sempre alzata".

Breve capitolo sull situazione del n. 7 nerazzurro: "La situazione di Sanchez non è facile, in quanto lui ha ancora un contratto importante con il Manchester United e quindi non è una situazione per nulla semplice. Ci dispiace per il calciatore perché lo vorremmo trattenere. Ci stiamo lavorando e capiremo quali mosse compiere". Mercato che si amplia con la domanda su Sandro Tonali e l'accostamento di quest'ultimi giorni con le voci su una chiusura molto vicina: "Ho un buon rapporto con Cellino, ma non ci siamo mai fermati a parlare di questo ragazzo, di questo top player. L'interessamento da parte nostra c'è stato e c'è, ma a dire che da qui ci siamo seduti ad un tavolo ce ne passa"

Ampia parentesi sulla possibilità di vedere il n.10 pilastro del Barcellona in maglia nerazzurra nella prossima stagione: "Credo che se l'operazione Messi fosse possibile, potrebbe portare dei benefici generali. Il dibattito si aggira sempre attorno ai diritti tv, ma bisogna ragionare al suo interno sul valore che i grandi campioni possono portare degli estremi benefici al brand del calcio italiano. Sarebbe un bene, ma si parla di cifre altissime. Oggi come oggi è assolutamente difficile che un club italiano possa portare a termine un'operazione del genere, si potrebbe con diversi azionisti, ma è davvero complicato. Possiamo ambire a tornare ai livelli di 20 anni fa con la volontà di poter far tornare i grandi campioni nel nostro campionato". Ma Marotta ci tiene a chiarire: "2Non si dimentichi il fair play da rispettare, che è una regola molto stretta".

Tempo di valutazioni quasi vicino: "Valuteremo presto la stagione con Antonio, al termine della stagione, e faremo le nostre valutazioni come tutti i club fanno".

Chiusura nuovamente sulle possibilità di Suning di portare a termine un'operazione importante nel prossimo mercato: "Suning da quando è diventato azionista di maggioranza ha iniettato diversi milioni nelle casse del club, dando continuità con una programmazione ed un modello vincente seguendo le linee guida che gli azionisti ci stanno dando. Parlavo dicendo che fosse fantacalcio arrivare a Messi, ora posso dire che si tratta di una situazione utopistica nonostante la possibile disponibilità di liquidità e l'allargamento delle maglie dei controlli economici".