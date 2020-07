Inter Napoli, Lukaku nel pre-partita: "Vincere un titolo è l'obiettivo"

Inter Napoli, Intervista flash a Romelu Lukaku nel pre-parita al Meazza. Debutto per il nuovo kit home della prossima stagione e parole chiare per il n.9 nerazzurro: "Sono venuto qua all'inter per vincere un titolo, è un obiettivo mio personale. Sto facendo bene, ma posso ancora migliorare". Queste le prime parole rilasciate a Sky Sport.

Non solo parole chiare per quanto riguarda gli obiettivi personali, ma anche per quelli della squadra per la prossima stagione: "Sì il prossimo anno saremo ancora più affamati perché questa è la mia mentalità e quella dell'allenatore e l'anno prossimo dobbiamo fare meglio rispetto a quest'anno. Il gruppo sa tutto questo e siamo determinati a fare bene".