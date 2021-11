Inter-Napoli, le ultime di formazione: la sorpresa di Inzaghi balla il tango

Inter-Napoli: nonostante il recupero di Edin Dzeko, Inzaghi potrebbe presentarsi contro il Napoli con un attacco a sorpresa tutto argentino.

Inzaghi sta pensando a Correa insieme a Lautaro da titolari, così da far rifiatare Dzeko verso lo Shakhtar. Pensieri, ancora non certezze, chiaramente. Il tecnico intanto ha riabbracciato in gruppo Bastoni (oltre a Dzeko). Sull’impiego del difensore dal primo minuto non sembrano esserci dubbi, anche perché in quel reparto c’è già un’assenza pesante come quella di De Vrij. Il posto dell’olandese dovrebbe essere comunque di Ranocchia. L’impiego del centrale umbro permetterebbe a Inzaghi non stravolgere il reparto andando a toccare troppe posizioni.

L’alternativa, l’unica, è legata allo spostamento in zona centrale di Bastoni con Dimarco sul centro-sinistra. Il dubbio è ancora in piedi, ma Ranocchia è da considerare favorito. Pochi ballottaggi negli altri reparti: Perisic e Darmian hanno conquistato le due fasce, in mezzo Calhanoglu sarà il compagno di viaggio di Barella e Brozovic.

Il Napoli intanto attende i rientri dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. L’ultimo sarà Hirving Lozano, atteso oggi a Castel Volturno, mentre Victor Osimhen ha già partecipato alla seduta di stamattina. Per Spalletti, la formazione anti-Inter è praticamente delineata: Ospina in porta, linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (al rientro dopo la squalifica scontata con il Verona) e Mario Rui, centrocampo con Anguissa, Fabian Ruiz e l’ago-tattico Zielinski, l’uomo del cambio in corsa dal 4-3-3 al 4-2-3-1; attacco con Politano (rileggi qui le parole dell'ex di turno) e Insigne ai fianchi di Osimhen.