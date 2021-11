Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: Inzaghi soprende tutti in attacco

Inter-Napoli: Simone Inzaghi e Luciano Spalletti hanno fatto le loro scelte definitive.

La partita di oggi rappresenta un crocevia molto importante sia per i nerazzurri, che devono approfittare del passo falso del Milan, staccare l'Atalanta e provare a portare a casa il primo scontro diretto stagionale, sia per gli azzurri che hanno la ghiotta occasione per andare a più tre dallo stesso Milan ed essere la capolista in solitaria della Serie A. Intanto, di seguito, ecco le formazioni ufficiali della partita:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Luciano Spalletti.