Inter-Napoli, Lautaro: "Contento per il gol, lavoro per la vittoria dell'Inter"

Ha parlato al termine dal match Lautaro Martinez, autore del gol che ha permesso all'Inter di portare a casa tre punti pesantissimi in ottica scudetto. Un'ottima prova quella dell'argentino, condita da un gol che mancava da molto tempo e che pesava visivamente sulle sue spalle. Di seguito le parole del numero 10, rilasciate a DAZN.

"Se il gesto di scuse è per l'errore nel derby? Sì, capita di sbagliare e poi non segnavo da quasi un mese. Però io lavoro sempre per il bene dell'Inter, e il problema è se non vinciamo, non se non segno. L'esultanza con Correa? Mi aveva detto che mi avrebbe dato una mano per trovare il gol, ed è stato così. Lavora molto, lui è un ragazzo serio".

Chiosa finale sullo scudetto, l'obiettivo dichiarato di questa squadra nonostante le partenze dell'ultima estate: "Se possiamo puntare al titolo? Vediamo, passo dopo passo. Siamo i campioni in carica, ma per andare avanti dobbiamo ancora crescere e migliorare".