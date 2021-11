Inter-Napoli, l'a.d. Marotta nel pre-partita: "Partita decisiva. Su Brozovic..."

Inter-Napoli, l'a.d. Marotta nel pre-partita (recupera qui le formazioni ufficiali)

Partita importante, cruciale, come l'ha definite Simone Inzaghi alla vigilia (recupera qui la conferenza stampa del tecnico). Su questo pensiero l'a.d. nerazzurro si trova d'accordo: "Sì, sono d'accordo con Inzaghi. Siamo ancora in una fase molto interlocutoria del campionato dove le partite contano e non poco, ma conta anche la prestazione che dev'essere convincente per far sì che riusciamo non solo a darci un'autostima, ma a capire che siamo in grado anche quest'anno di lottare per lo scudetto. Quindi è chiaro che il risultato è importante, ma anche la prestazione come dicevamo".

Ritorna al Meazza l'ex Luciano Spalletti per il quale, Marotta, nutre ancora una grande stima: "A Napoli ora c'è una bella combinazione tra società, squadra ed allenatore. Credo sia un mix davvero vincente. Spalletti è un ottimo allenatore, sono contento per lui , ha fatto bene anche con noi ma il calcio è fatto di cicli che iniziano e finiscono e di conseguenza da parte mia c'è la massima considerazione e la massima stima per un professionista come Spalletti".

Capitolo Brozovic e rinnovo: "Dobbiamo ancora entrare nel vivo della negoziazione, ma sono fiducioso, come gli altri dirigenti dell'Inter, e spero che il ragazzo possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Non è facile trovare altri club che possano dare a lui quello che l'Inter gli ha dato, considerando anche quello che lui ha dato all'Inter e di conseguenza io spero si possa trovare un'intesa per proseguire".

Chiusura sulla possibilità di vedere Insigne con la maglia nerazzurra: "Per opportunità mi riferisco in senso generale, poi sta a me e a Piero Ausilio e Dario cogliere quali sono le situazioni favorevoli. Entrare nel merito non mi sembra corretto, in quanto Insigne è il nostro diretto avversario stasera, però diciamo che queste situazioni vanno colte quando esistono le condizioni per farlo. Si tratta di valutarle una per una".