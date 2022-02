Inter-Napoli, Inzaghi stila la lista dei convocati: un'assenza a sorpresa

Inter-Napoli, Simone Inzaghi stila la lista dei convocati per la partita di domani sera.

Contro la squadra dell'ex Luciano Spalletti, voglioso di riscatto dopo la sconfitta della partita d'andata, l'Inter si gioca tantissimo soprattutto vista l'incredibile sconfitta subita nel derby contro il Milan che ha messo di cattivo umore tutto l'ambiente nerazzurro. Una gara che nasconde tante insidie, contro un Napoli che viene da un ottimo momento di forma e di risultati e che ha intenzione di lottare fino alla fine per arrivare alla vittoria dello scudetto a fine stagione.

Per questo Simone Inzaghi dovrà migliorare nel miglior modo possibile il match, evitando quei black out che nei big match hanno portato la squadra nerazzurra a perdere alcuni punti importanti. Sarà assente Alessandro Bastoni, infortunatosi contro la Roma in Coppa Italia, ma anche squalificato viste le due giornate comminate dal giudice sportivo, mentre sarà assente a sorpresa Matias Vecino, alle prese con un problema fisico che però non gli impedirà di essere assente contro il Liverpool. Importante anche il ritorno di Felipe Caicedo che potrà avere qualche chances di giocare a partita in corso.

Di seguito, ecco tutti i convocati dell'Inter come riportato dal sito ufficiale della società:

Portieri: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz.

Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88 Caicedo.

Una partita che la squadra di Inzaghi non può sbagliare, per evitare di subire il sorpasso in classifica sia dallo stesso Napoli, che dal Milan impegnato contro la Sampdoria. Servirà la migliore Inter possibile, in uno stadio che tradizionalmente ha sempre creato tantissimi problemi ai nerazzurri che negli ultimi vent'anni sono riusciti ad uscirne vittoriosi soltanto una volta.