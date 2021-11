Inter-Napoli, Inzaghi ha scelto: novità su Dzeko e Correa

Inter-Napoli sarà una partita spettacolare. Due delle migliori difese d'Italia, ma non solo.

L'Inter di Simone Inzaghi, contro il Napoli di Luciano Spalletti dovrà sfatare un tabù di questa stagione: gli scontri diretti. I nerazzurri contro le big hanno sempre pareggiato, questa volta i tre punti sono d'obbligo. Senza contare che Inzaghi contro i napoletani ha vinto soltanto due volte, come raccontato in precedenza. Dunque la partita di domani, in questo senso diventa fondamentale. Per l'Inter sono pochi i dubbi di formazione, infatti il tecnico alla vigilia del match si ritrova di fronte un solo dubbio: Dzeko c'è o non c'è?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il problema che gli ha impedito di disputare le partite con la sua Nazionale, il bosniaco non è ancora al meglio. Per questo l'opzione Correa dal primo minuto sembra al momento quella più probabile. Attacco tutto argentino per l'Inter che contro il Napoli dovrà disputare la partita perfetta. Scelte chiare per il resto della formazioni. In porta ovviamente Handanovic, col trio difensivo composto da Skriniar, Bastoni e Ranocchia (che sostituirà l'infortunato De Vrij). Sulla fascia destra nulla da fare per Dumfries, dentro l'affidabile Darmian, con Perisic sulla corsia opposta.

In mezzo al campo con Barella e Brozovic toccherà ancora a Calhanoglu, che dopo le belle risposte nel Derby, vuole riconfermarsi. Come già detto, in attacco dentro il tandem argentino Lautaro-Correa. Dzeko dunque andrà in panchina. Proprio sul turco, il tecnico dell'Inter ha detto la sua oggi in conferenza stampa (qui le dichiarazioni complete). Inzaghi ha espresso parole importanti per l'ex Milan, cercando di motivarlo in vista di Inter-Napoli.