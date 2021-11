Inter-Napoli, il pronostico di Bagni: le parole che fanno infuriare gli interisti

Inter-Napoli: Salvatore Bagni fa il suo pronostico in vista della partita di domenica sera alle 18.

L'ex calciatore sia della squadra nerazzurra che di quella azzurra, ha parlato a Radio Marte del big match tra la squadra di Luciano Spalletti, capolista insieme al Milan e che sta tenendo un ritmo infernale per le avversarie, e la squadra nerazzurra, ferma a meno sette dalla vetta, che dovrà recuperare il terreno perduto se vuole avere ancora delle ambizioni scudetto. Per Bagni, però, c'è una squadra favorita per lo scontro diretto, ovvero il Napoli, che pur se in calo di condizione, ha fatto vedere un grande calcio ed una grande dimostrazione di forza, ed è per questo che per il doppio ex i partenopei sbancheranno San Siro vincendo per 3-2.

Un risultato che sarebbe frutto anche degli infortuni accusati da parte dei nerazzurri durante la pausa delle nazionali, in cui la squadra di Simone Inzaghi ha perso Stefan de Vrij nella partita della sua Olanda contro il Montenegro pareggiata per 2-2 - leggi qui le ultime sulle condizioni del difensore -, ma c'è il forte rischio di perdere anche altre due pedine fondamentali come Alexis Sanchez, alle prese con l'ennesimo infortunio muscolare avuto con il Cile, e come Lautaro Martinez, alle prese con una forte contusione - clicca qui per saperne di più sui due attaccanti nerazzurri e la loro condizione fisica.

D'altro canto, se ci sono questi infortuni, per i nerazzurri ci sono anche due recuperi importantissimi come quello di Edin Dzeko, che ha saltato entrambe le gare con la sua Bosnia perchè alle prese con l'affaticamento muscolare che lo aveva colpito durante il derby contro il Milan, e di Alessandro Bastoni, che ha saltato anche lui le partite con Nazionale italiana sempre per un affaticamento accusato nel derby. Insomma, vedremo che formazione scenderà in campo, ma Simone Inzaghi dovrà usare di sicuro molta fantasia.