Inter-Napoli, il doppio ex è sicuro: Perisic sarà decisivo

Inter-Napoli per Bagni non è mai una gara come le altre.

L'ex centrocampista Salvatore Bagni infatti ha il "patentino" da doppio ex. Prima il triennio all'Inter e poi quattro anni con i colori del Napoli. Il doppio ex, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul big match di domani e soprattutto su quelli che saranno i duelli decisivi per l'andamento della gara. Su tutti, ovviamente il dualismo Dzeko-Osimhen, col bosniaco ancora in dubbio, ma non solo.

Secondo Bagni sarà una sfida di alto livello: "Per l’Inter è una consuetudine lottare al vertice, al Napoli invece non accadeva da un po'. Il Napoli ci arriva da capolista, quindi ha senz’altro un vantaggio psicologico. Ma mi sembrano due squadre in salute, non vedo grandi differenze dal punto di vista atletico". Ha poi proseguito parlando appunto di Edin Dzeko. L'ex Inter e Napoli ha elogiato il cigno di Sarajevo spiegando come sia arrivato in punta di piedi ma abbia già conquistato tutti. Per l'ex calciatore, il bomber bosniaco è un attaccante tecnico, che partecipa alla manovra e sa farsi rispettare anche quando c'è da sgomitare. Parole importanti da segnalare soprattutto su quello che sarà un duello chiave secondo Bagni ovvero Perisic-Di Lorenzo. "Il croato è fondamentale, se sta bene e spinge sulla fascia può creare parecchi problemi al Napoli. Ma se Di Lorenzo saprà neutralizzarlo, il Napoli avrà risolto gran parte dei problemi".

Insomma parole importanti sull'Inter e sulla gara contro il Napoli, ma soprattutto su giocatori come Perisic e Dzeko, fondamentali per il gioco di Inzaghi. Il tecnico intanto ha speso parole importanti in conferenza stampa sul rinnovo di Brozovic e sul sostituto di De Vrij nella gara di domani.