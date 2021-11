Inter-Napoli, i convocati di Spalletti: quattro assenze, la scelta su Manolas

Inter-Napoli è ormai alle porte. L'allenatore partenopeo ha rilasciato la lista dei 23 calciatori convocati.

Tante sorprese tra i convocati di Luciano Spalletti, che dovrà far fronte a diverse assenze. Per la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi, l'ex tecnico dell'Inter ha le idee ben chiare su quello che sarà l'undici titolare, nonostante diversi azzurri siano out. Sono ben quattro i calciatori del Napoli che non fanno parte dei 23 scelti del tecnico. Rientra Kevin Malcuit ed è ancora out Demme positivo al Covid. Non ce la fanno invece Manolas e Ounas, mentre la tegola dell'ultima ora è l'assenza di Politano positivo al Covid (qui tutti i dettagli).

Spalletti per la sfida contro l'Inter si affiderà alla miglior formazione possibile. Tra i pali confermatissimo Ospina. In difesa, senza Manolas, spazio a Rahmani con Koulibaly. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. Centrocampo intoccabile formato da Fabian Ruiz, Anguissa e Piotr Zielinski. In attacco, senza Politano e Ounas, pedine importanti per il tecnico toccherà ai "soliti" Lozano, Insigne e Osimhen. Il solito 4-3-3 per provare a contrastare il 3-5-2 interista. Nell'Inter invece l'unico dubbio riguarda l'attacco. Dzeko non è al meglio e si gioca il posto col Tucu Correa, che al momento è in vantaggio, come riportato in precedenza.

Dunque big match ricco di sorprese quello di domani, con Napoli e Inter che proveranno a portare a casa punti fondamentali per la lotta scudetto. Di seguito l'elenco ufficiale dei convocati azzurri.

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella;

DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rahmani, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Elmas, Fabiàn Ruiz, Lobotka, Zielinski;

ATTACCANTI: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna.