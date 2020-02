Inter Napoli, i convocati di Gattuso: fuori un azzurro

A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio della semifinale di andata di Coppa Italia, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha reso nota la lista 22 convocati per la trasferta milanese.

Questa l'elenco completo:

PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis;

DIFENSORI: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas;

CENTROCAMPISTI: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka;

ATTACCANTI: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.

Come si può evincere, l'unico a non essere stato convocato dall'allenatore calabrese è Amin Younes. Affrontare l'Inter a Milano - specie dopo la spumeggiante vittoria nel derby contro il Milan - per i partenopei sarà tutt'altro che semplice. Gli uomini di Conte sono pronti, ma guai a sottovalutare gli avversari.