Inter-Napoli, Handanovic un muro, Lukaku glaciale. Le pagelle

Conte si affida al classico 3-5-2 muscolare e lascia a Darmian la corsia di destra. Hakimi, non al meglio, si accomoda in panchina. Torna Lautaro dal primo minuto. Napoli costretto a rinunciare dopo pochi minuti a Mertens sostituito da Petagna. La vince l'Inter con un rigore netto fischiato per fallo subito da Darmian. Lukaku freddo dal dischetto.



Le pagelle:

Handanovic 8: mai impegnato nel primo tempo. Nella ripresa compie un autentico miracolo su colpo di bigliardo di Insigne. Si ripete alla grande su Politano.

Skrinar 6,5: tiene a bada Insigne con la collaborazione di Darmian. Nella fase di possesso diventa centrocampista aggiunto, alternandosi con Bastoni.

De Vrij 6,5: Se Petagna non la vede quasi mai il merito è soprattutto suo. Nel finale va in sofferenza come tutta la squadra.

Bastoni 6: Riesce a trasformare la bambola assassina Lozano in Baby Mia. Nella ripresa cala.

Darmian 6,5: Buona copertura in appoggio a Skriniar con sortite offensive mai banali. Si guadagna il rigore trasformato da Lukaku.

Barella 7: È bionico! Nonostante la caviglia in disordine, ed un colpo rimediato in partita, non fa mai mancare il suo prezioso supporto di qualità e quantità. Da clonare.

Brozovic 5,5: Ordinaria a amministrazione. Lecito attendersi dai suoi piedi qualcosa in più anche perché qualche cambio di gioco risulta impreciso. Esce per un infortunio la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni.

(21'st Sensi 6,5: c'è il suo piede sul tiro che porta Darmian a subire il fallo da rigore. Quando c'è, si vede).

Gagliardini 5,5: Del terzetto di centrocampo è quello deputato a fare legna. Se poi gli riuscissero pregevoli sculture come quella di Reggio Emilia, il cerchio si chiuderebbe.

Young 5,5: La sua partita è particolarmente difensiva perchè Lozano è un brutto cliente. Non si fa mai trovare impreparato. Manca nei cross per gli attaccanti.

(41'st D'Ambrosio ng: entra e si becca un giallo).

Lukaku 6: Partita non semplice, raddoppiato anche quando si allontana per allacciarsi gli scarpini. Glaciale in occasione del rigore che sblocca la partita.

Lautaro 5,5: Ha sui piedi la ghiotta occasione per sbloccare l’incontro ma la sciupa calciando di poco a lato. Poi sparisce

(31'st Hakimi 6: entra per limitarsi a compiti difensivi. Rispetta i dettami di Conte).

All. Conte 6: Dov’è? Dov’è? La gioia? No, quella la lasciamo ad una celebre canzone. Semmai la fantasia che, in questa Inter muscolare, è sconosciuta. In vantaggio di un gol e di un uomo si chiude a riccio e si schiera col 5-4-1. Era importante vincere. Per convincere ci sarà tempo.