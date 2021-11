Inter Napoli formazioni, Inzaghi e Spalletti non hanno più dubbi

Il countdown per il fischio d'inizio di Inter-Napoli è già cominciato.

Alle ore 18:00 di oggi (21 novembre 2021) infatti, la squadra allenata da Simone Inzaghi ospiterà la squadra allenata da Luciano Spalletti, attualmente in cima alla classifica in ex aequo con il Milan di Stefano Pioli e che stasera, anche conquistando un solo punto, andrebbe a guidare la classe della Serie A in solitaria. Nel frattempo, dal portale di gazzetta.it si apprendono le possibili scelte dei due allenatori.

Dal canto suo il tecnico di Piacenza con ogni probabilità opterà per il suo solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali e il trio di difesa (orfano dell'infortunato De Vrij) composto da Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Sulle fasce come di consueto agiranno Darmian e Perisic, mentre in mediana, al fianco del regista Brozovic, ci saranno Calhanoglu e Barella. Per quanto concerne l'attacco, ad affiancare Lautaro Martinez sarà Correa e non Dzeko, poiché quest'ultimo è ancora ai box per alcune noie muscolari.

Arriviamo al possibile undici titolare che dovrebbe scegliere l'allenatore di Certaldo. Lo schieramento sarà un 4-3-3 con Ospina tra i pali e con il quartetto di difesa formato da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Il playmaker Fabian Ruiz sarà coadiuvato da Zielinski ed Anguissa, mentre in avanti l'unica punta Osimhen sarà spalleggiata dal capitano Insigne e da Elmas.

Insomma, due schieramenti piuttosto eloquenti che raccontano già una partita a visa aperto dalla quale entrambe le squadre vogliono uscire con i tre punti in tasca. Appuntamento da non perdere dunque, fissato per le ore 18:00 di oggi.