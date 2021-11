Inter-Napoli, designato l’arbitro del big match di domenica

Inter-Napoli, cresce l’attesa per il big match di campionato in programma domenica alle ore 18:00. I nerazzurri sono obbligati a vincere per avvicinarsi alla vetta della classifica mentre gli azzurri del grande ex Luciano Spalletti (qui potete leggere il focus sul tecnico) con una vittoria potrebbero blindare la testa della classifica, Milan permettendo, e andare in fuga.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A affidando il match del a San Siro all’arbitro Paolo Valeri della Sezione di Roma 2. Il direttore di gara laziale sarà assistito da Giallatini e Preti. Il quarto ufficiale del match sarà Marchetti mentre al Var ci sarà Aureliano con Longo come assistente.

Paolo Valeri dirigerà l’Inter per la prima volta in questa stagione, dopo averla già incontrata per ben 34 volte nel corso della sua carriera. Precedenti che fanno ben sperare i nerazzurri con 18 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. L’arbitro romano. L’ultimo precedente risale allo scorso 14 marzo nella sfida esterna contro il Torino terminata 1-2 a favore dei nerazzurri. Ecco di seguito riportate le designazioni arbitrali degli altri match:

Atalanta - Spezia: Abisso; Lazio - Juventus: Di Bello; Fiorentina - Milan: Guida; Sassuolo - Cagliari: Baroni; Bologna - Venezia: Chiffi; Salernitana - Sampdoria: Giacomelli; Genoa - Roma: Irrati; Hellas Verona - Empoli: Gariglio; Torino - Udinese: Pezzuto.